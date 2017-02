Det politiet beskriver som «et alminnelig husholdningsprodukt» var den sannsynlige kilden til eksplosjonen på asylmottaket i Ytre Arna tirsdag.

Det viser funn på stedet.

– Hendelsesforløpet er ikke endelig avklart og etterforskningen vil fortsette. Det er imidlertid ikke fremkommet noe som tyder på at eksplosjonen skjedde som følge av en bevisst handling. Funn i saken utelukker ikke at det rett og slett er tale om en serie uheldige tilfeldigheter, skriver påtaleansvarlig Kjetil Tomren ved Bergen nord politistasjon i en pressemelding.

De ønsker ikke å gå i detalj på hvilken type husholdningsprodukt det er snakk om.

Produktet skal ha kommet i kontakt med en varmekilde, noe som førte til eksplosjonen. Politiet har tidligere meldt at en komfyr hadde eksplodert.

Mottaksleder Tonni Helland-Hansen har ikke fått høre om politiets konklusjon før NRK var i kontakt med henne.

– Det er godt å vite at de har konkludert. Det har tatt lang tid, sier Helland-Hansen når hun får referert konklusjonen.

Hun vet heller ikke hvilket produkt som førte til eksplosjonen.

ASYLMOTTAK: Arna asylmottak har en total kapasitet på 210 beboere. Foto: Espen Hobbesland / NRK

Sendte bombegruppe

To menn ble pågrepet for å ha tilknytning til rommet hvor eksplosjonen skjedde. De ble siktet for skadeverk, og fengslet. Etter avhør ble begge løslatt.

Politiets bombegruppe ble sendt fra Oslo for å undersøke om det var eksplosiver på mottaket. De returnerte uten funn.

22 personer var i bygningen da det smalt. De ble evakuert til privatpersoner og andre boliger som mottaket disponerer.

