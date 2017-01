Mener Eirik (6) hadde dødd uten akuttkirurgi

Hjemme i sofaen trekker seks år gamle Eirik trekker inn pustemedisin fra en beholder, for å åpne opp i lungene.

Foruten medisinen er det ingenting som tyder på at gutten ble født 13 uker for tidlig i november 2010. Den dagen kunne ikke luftambulansen lande i Odda, og moren ble hastet til Odda sykehus.

– Skodden hang langt nedover sidene. Vi kom oss ingen vei og Eirik måtte ut. Det ble utført akuttkeisersnitt. Hadde vi ikke fått han ut, hadde det vært livsfare for både meg og Eirik, sier mor Anbjørn Skare Molven.

13 UKER: Eirik Skare Molven ble født 13 uker for tidlig i november 2010. Han må fortsatt bruke pustemedisin på grunn av lungeproblemer. Foto: Privat

Vil legge ned akuttkirurgi

Sykehuset står midt i den nasjonale debatten om nærsykehus og akuttkirurgi, som har rast siden høsten 2015.

I morgen legges det frem en rapport om fremtiden til Odda sykehus. En prosjektgruppe har jobbet med rapporten gjennom høsten, og gruppen er splittet på særlig ett punkt: Om akuttkirurgisk beredskap skal videreføres på sykehuset.

Et mindretall vil legge ned avdelingen. Dette fordi analysene i prosjektet viser at det svært sjeldent behandler alvorlig skadde pasienter.

De fire i mindretallet er prosjektleder Helge Bryne og ledere i Helse Vest og Helse Fonna. De elleve andre er representanter fra lokalsamfunnet og ansatte ved sykehuset.

Mener vær og vind kan skille liv og død

Overlege Trond Dyngeland ved sykehuset sitter i gruppen og mener akuttkirurgien ved sykehuset er med på å redde liv.

– Det er ikke meningen at vi skal endelig behandle disse alvorlige pasientene. Vi skal sørge for at de er stabile og blir holdt i live frem til de kommer til et større sykehus, og det gjør vi i dag. Men det hender også at det er værforhold som gjør at vi ikke kan transportere pasientene videre. Hva da?, spør han.

Fakta om Nasjonal helse- og sykehusplan Ekspandér faktaboks De viktigste punktene i avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.

Scenarioene i planen vil ikke være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres etter at Stortinget har vedtatt planen

Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse for å møte disse utfordringene.

Partiene slutter seg til forslaget til definisjon av de fire ulike typer sykehus som er foreslått i planen: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.

Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Partiene mener at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.

En eventuell endret oppgavedeling mellom sykehus må føre til en samtidig gjennomgang av kapasitet i ambulansetjenesten.

Partene støtter prinsippet om stedlig ledelse. Kilde: NTB.

Ordfører: – Uryddig

Ordfører i Odda, Roald Aga Haug (Ap), mener det er uryddig at rapporten ikke stadfester at å fjerne akuttkirurgisk beredskap ved Odda sykehus vil føre til dødsfall i Hardanger, når et overveldende flertall er for en videreføring.

– Uten god begrunnelse blir det skrevet i rapporten fra mindretallet at en videreføring uten akuttkirurgi er like trygt som med akuttkirurgi. Det er med all respekt å melde ikke logisk, sier Aga Haug.

Foto: Eirik Dankel/Helse Fonna

Prosjektleder vil ikke kommentere

Prosjektleder Helge Bryne vil ikke kommentere kritikken fra ordføreren, da rapporten er levert videre til eierne i Helse Vest og Helse Fonna. Rapporten offentliggjøres fredag.

Bryne legger til at han oppfattet at det var enighet om at det var ulike synspunkt på ett punkt i rapporten og at dette kommer frem av to ulike anbefalinger på dette punktet. Bryne har også invitert medlemmene i prosjektgruppen til å sende inn synspunkter de har hatt i etterkant av møtene som har vært. Disse vil følge som vedlegg til rapporten som nå skal ut på høring.

Endelig vedtak om akuttkirurgisk beredskap i Odda vil skje på et styremøte i Helse Vest i april 2017.