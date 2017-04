Mener dødsulykke må gjenopptas

Etterforskningen av mopedulykken hvor en 17 år gammel gutt omkom i 2013 bør gjenopptas, mener privatetterforsker Finn Abrahamsen, skriver VG. Han har på oppdrag fra 17-åringens foreldre utarbeidet en rapport om ulykken som skjedde på Ramsøy på Askøy. Abrahamsen mener at politiet ikke burde henlagt saken, og at de ikke har gjort et godt nok arbeid, skriver VG.