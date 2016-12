Mener bybanebillettprisene bør økes

– De fleste er kjent med at dersom vi skal få byen vår til å fungere også i fremtiden, så må flere over på kollektivtrafikk. Derfor må vi godta at en del av bompengene går til kollektivtrafikk, men kollektivbrukerne må også bidra, sier Atle Kvamme i Bergen Næringsråd til BT. – For at et kollektivtilbud skal være attraktivt, er det viktig at det er rimelig, svarer Marthe Hammer (SV), nestleder i samferdselsutvalget i Hordaland.