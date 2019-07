Mener broen kan få kortere levetid

En ny rapport viser at Nordhordlandsbrua kan få kortere levetid etter at lasteskipet «MV Framfjord» krasjet inn i den 6. juni, skriver BT. Norconsult mener at skadene ikke har noe å si for broens bæreevnen nå, men at de kan svekke den over tid.