Mener Brann har «stjålet» Rosenborgs gamle varemerke

Med 5-0-seieren over Stabæk mandag passerte Brann Rosenborg og topper tabellen i Eliteserien etter 13 runder.

En sedvanlig nøktern Brann-trener møter NRK på treningsfeltet på Nymark utenfor Brann Stadion.

– Tar vi gull, så er det fantastisk gøy, og det er mulig, men vi bruker lite tid på det, hevder Lars Arne Nilsen.

Han sier Brann fokuserer på det de kan få gjort noe med, og at det akkurat nå er kommende helgs bortekamp mot Sarpsborg 08.

FORNØYD: Brann-trener Lars Arne Nilsen på treningsfeltet dagen etter han tok over tabelltoppen. Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Det er et kjedelig svar, men det er faktisk slik det er.

– Men har du tro på gull, da?

– Jeg går faktisk ikke rundt og tror og tenker så mye på det. Men at dere spør om det, at publikum er opptatt av det, at forventningene stiger og interessen blir større rundt Brann, det synes vi er fantastisk gøy.

– Færre stjerner, bedre samhandling

NRKs fotballekspert Tom Nordlie er ikke i tvil om at gullsnakket eksisterer i Brann-garderoben.

– TRENGER IKKE STYRKE LAGET: Tom Nordlie tror Branns nåværende spillerstall er god nok til å tåle ekstrabelastningen ved europacupspill. Foto: NRK

– Internt snakker de om gull, det kan jeg garantere, sier Nordlie.

Han nevner nøkternhet, klok spillerlogistikk, tydeligere spillestil og bedre treningsgrunnlag som årsaker til at Brann topper tabellen.

Dessuten mener Nordlie bergenserne utkonkurrerer Rosenborg på det som har vært trøndernes fremste varemerke i årtier.

– De har absolutt ikke så mange stjerner på papiret, men akkurat nå har de bedre samhandling både defensivt og offensivt enn Rosenborg, sier Nordlie.

Grunnet trøndernes dårlige form, med kun én seier på de siste seks kampene, tror Nordlie det kan bli en overraskende vinner av årets eliteserie.

– Det kan bli Brann, det kan bli Sarpsborg, og det kan bli Odd. Molde begynner å gå bedre også, så det er absolutt konkurranse om gullet.

VIL HA FULLT HUS PÅ STADION: – Vi er det laget som scorer flest mål i Norge, og spiller en artig og underholdende fotball, tror vi. Mer kan ikke vi gjøre, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Signer med Braaten og Nouri

Selv om Nordlie mener Rosenborg har bredere spillerstall, tror han ikke Branns gullmuligheter svekkes av at de skal ut i europacupspill. Han tror heller ikke rødtrøyene trenger å styrke laget.

– De bør kanskje skrive ny kontrakt med Daniel Braaten og Amin Nouri. Det er kanskje viktigere enn å hente inn noe nytt, sier Nordlie, som for øvrig kaller det bekymringsverdig at billettsalget til Branns hjemmekamper går ned fra i fjor når laget er mestscorende i Eliteserien (29).

22 av målene er scoret på syv hjemmekamper.

– Vi er det laget som scorer flest mål i Norge, og spiller en artig og underholdende fotball, tror vi. Mer kan ikke vi gjøre, så hvis ikke folk kommer da, så ... Snittet er over ti tusen, og kun Rosenborg har flere enn oss. Så jeg synes det er helt OK, selv om vi gjerne skulle hatt fullt hus, sier Lars Arne Nilsen.