Mener alarmerende FN-rapport bør stoppe norgeshistoriens største veiprosjekt

I begynnelsen av mai la FN sitt naturpanel frem sammendraget av en dyster rapport de publiserer senere i år: Én million av dyreartene og plantene på jorden er truet av utrydding.

Tapet av artsmangfold er nå minst ti ganger større enn gjennomsnittstapet har vært de siste 10 millioner årene, og i Norge er hovedårsaken endret arealbruk.

Samtidig jobbes det videre med planleggingen av fergefri E39 på Vestlandet, norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt.

GUL PÆRELAV: Dette bildet er tatt på Reksteren. Gul pærelav er blant de verdifulle artene i det planlagte E39-området. Foto: Kirstin Maria Flynn

Motorvei gjennom norsk regnskog

30-40-milliardersdelen Hordfast, mellom Os, Tysnes og Stord, er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked mellom Bergen og Stavanger.

Fakta om ferjefri E39 Ekspandér faktaboks DYRT: Planen om en ferjefri kyststamvei på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt. OMSTRIDT: Ferjefri E39 er ønsket på grunn av behovet for bedre infrastruktur og utvidet bo- og arbeidsmarked, men omstridt på grunn av utbyggingskostnadene, trafikkøkningen og klima-/ miljøkonsekvensene. SPARE TID: Kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim langs E39 er over 20 timer i dag, inkludert åtte ferjereiser. Hvis det bygges bruer og tunneler slik at strekningen blir ferjefri, kan reisetiden på hele strekningen reduseres med sju timer. MILLIARDER: Å gjøre hele strekningen ferjefri ble tidlig anslått å koste minst 150 milliarder kroner. I 2016 hadde tallet vokst til 340 milliarder kroner. ROGFAST: Første fjordkryssingsprosjekt er Rogfast med en 26,7 kilometer lang tunnel og firefelts motorvei under Boknafjorden. Planlagt byggestart i 2016 er forsinket. HORDFAST: Neste fjordkrysning, kalt Hordfast, sør for Bergen inkluderer brokryssing av Bjørnafjorden og Langenuen og firefelts motorvei med 110 km/t gjennom kommunene Stord, Tysnes og Os. Det er ikke kjent om delprosjektet våren 2017 kommer med i revidert Nasjonal Transportplan 2018-2029. Regjeringen tar et forbehold når det gjelder kryssing av Sognefjorden. Det er ikke klart om det er teknisk mulig å gjennomføre kryssing av denne. Videre må Nordfjorden, Stjorfjorden, Romsdalsfjorden og Halsafjorden krysses. (NRK/NTB)

Men veien er omstridt blant annet på grunn av klima- og miljøkonsekvensene.

Hordfast er nemlig planlagt som en firefelts motorvei gjennom et av verdens viktigste områder for temperert regnskog med sjeldne lav-arter.

Regnskogen ligger på øyen Reksteren i Tysnes kommune.

Biolog Kirstin Flynn Steinsvåg i konsulentselskapet Miljøfaglig Utredning, som har engasjert seg mot utbyggingen, sier regnskogen er svært viktig internasjonalt.

– Vi har en veldig viktig del av det som finnes av denne skogtypen i verden. I fremtiden kan vi også finne ut at en art kan ha en økonomisk verdi for oss, for eksempel i medisinforskning, sier Steinsvåg.

FIREFELTS MOTORVEI: Hordfast er planlagt som en motorvei gjennom et av verdens viktigste områder for temperert regnskog med sjeldne lav-arter. Foto: Statens vegvesen

SV vil stoppe prosjektet

Motorveitraseen er planlagt gjennom eller like ved mange av de små regnskoglommene på Reksteren. Det kan endre det lokale klimaet drastisk, ikke bare der veien går, ifølge ekspertene.

Det er ulike meninger om hvorvidt det finnes avbøtende tiltak for å gjøre inngrepet akseptabelt ut fra miljøhensyn.

Marthe Hammer i Vestland SV mener konklusjonen av FN-rapporten må bli nei til Hordfast.

– Vi kan ikke bygge en vei vi vet vil ødelegge hele dette verdifulle området. Det er vårt ansvar å ta vare på det i en internasjonal sammenheng, sier Hammer.

VIL IKKE STOPPE PROSJEKTET: Tysnesordfører Kåre Martin Kleppe (H), avviser at advarslene fra FN sitt naturpanel bør stoppe planene om firefelts motorvei gjennom regnskogen på Reksteren. Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

– Her er det ikke enten/eller

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet sier det er fullstendig uaktuelt for regjeringen å skrinlegge Hordfast.

– Det er et prosjekt som sikrer bo- og arbeidsmiljø på Vestlandet, og et viktig samferdselsprosjekt.

Vegvesenets planleggere henviser til departementet i saken, og Skjervold sier hensynet til plante- og dyreliv skal vurderes i planarbeidet.

– Prosjektet skal bygges med minst mulig negative effekter, sier Skjervold.

Tysnes-ordfører Kåre Martin Kleppe (H) mener det er mulig å tilpasse traseen slik at veien kan bygges samtidig som man ivaretar miljøet.

– For eksempel kan man gjøre endringer på traséen for å hindre ødeleggelse av viktig natur. Her er det ikke enten/eller. Dette skal la seg kombinere, mener Kleppe.