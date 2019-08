Mellom 40 og 60 tankbiler skaper kaos på skoleveien hver dag

– Veien har ikke vært forandret på 60–70 år, men trafikken har bare økt. Det er merkelig at en så trafikkert vei ikke blir prioritert, sier Henny Aase.

Hun bor i Skålevik vest i Bergen, i nærheten av Esso sitt store drivstoffanlegg.

Fra dette anlegget fraktes rundt 90 prosent av all bensin og diesel som blir levert til bensinstasjonene i Hordaland.

Det betyr mellom 40 og 60 tankbiler til og fra anlegget hver eneste dag.

Tungtrafikken har økt ytterligere etter at også Equinor flyttet sine lagre fra Mongstad til Esso-anlegget på Skålevikneset i 2018.

Langs veien er det per i dag ingen fortau. Fartsgrensen på skoleveien er 50 kilometer i timen. Kjøkkelvik skole, ca én kilometer unna, har avdelinger på hver side av veien.

Naboer og sjåfører har tidligere selv dokumentert kaoset med bilder og video :

– Barn løper rett ut i veien

Til tider har trafikken vært så kaotisk at nabo Henny Aase nylig valgte å dele sin bekymring i et innlegg som har skapt stort engasjement på Facebook.

Langs veien ligger en badeplass som er hyppig brukt blant mange barn og unge.

– Jeg ser ofte barn som kommer løpende opp derfra og rett ut i veien. De kommer så raskt at du har ikke sjanse til å stoppe. Det er forferdelig å se på, sier Aase.

BEKYMRET: Nabo Henny Aase ser ofte barn som løper rett ut i veibanen. Hun reagerer på at Vegvesenet ikke har prioritert en utbedring av den tungt trafikkerte veien. Foto: Magnus Sellevåg

– Kvier seg for å kjøre

Daglig leder i Tuft Transport AS, Arvid Tuft, er talsmann for tankbilsjåførene. Han forteller at mange av dem kvier seg for å kjøre på veien.

– Sjåførene kjører gjerne litt fort for å komme seg ut, i håp om at de ikke skal møte noen. De er ikke begeistret for situasjonen, sier Tuft.

I juni 2016 fikk han Vegvesenet og Tide buss med på en befaring langs veien. Tre år senere har lite skjedd.

– Vi ønsker alle utbedringer av Skålevikveien velkommen, men vi må forholde oss til at Vegvesenet er ansvarlig myndighet, sier informasjonsdirektør Anne Fougner i Esso Norge.

BADEVIK: I sommer har badeplassen som ligger langs Skålevikveien blitt mye brukt av barna i nabolaget. Foto: Henny Aase

Valhammer: – Kan ikke være slik

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap), tidligere skolebyråd, er kjent med trafikkproblemene i Kjøkkelvik.

– Slik som dette kan det ikke være. Vi snakker om en skolevei der det ferdes mange barn og unge og som deler en skole i to. Trafikksikkerhet, liv og helse bør komme først når vi skal prioritere veiene våre, sier Valhammer.

I kommunens trafikksikkerhetsplan for 2017-2021 er fylkesvei 193 prioritert som en av veiene i bydelen der det planlegges nye sikkerhetstiltak.

Valhammer legger til at det er en generell utfordring at mange av fylkesveiene i Hordaland lider av underfinansiering.

– Det er klart at å lage en helt ny vei vil både ta mange år og bli dyrt. Men man burde laget flere snuplasser, flere fortau og helst en undergang, sier Valhammer.

REAGERER: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) sier Vegvesenet bør sette i gang alle strakstiltak som er mulig å gjøre for å bedre trafikksikkerheten langs Skålevikveien. Foto: NRK

Ikke satt av midler

Statens vegvesen bekrefter overfor NRK at det ikke er prioritert å sette av midler til en utbedring av veien i inneværende år.

– Vi vil se på tiltak for å bedre situasjonen for fotgjengere og myke trafikanter. Mer langsiktige tiltak, som møteplass eller utvidelse av kjørebredden, ligger noe lenger frem i tid, sier Mats Korneliussen hos Statens vegvesen.

Strakstiltakene Vegvesenet vurderer, er å redusere fartsgrensen og sette opp skilt med parkering forbudt.

– Vi tar bekymringene seriøst og vil følge dette opp på en god måte.