Melding om masseslagsmål

Politiet fekk like over klokka 19 melding om eit masseslagsmål ved Tveitevannet på Landås. Fleire politipatruljar rykka ut. – Ingen er skadde. Patruljane driv og nøstar i kva som har skjedd, seier Per Algrøy ved operasjonssentralen. Fem personar skal ha vore involverte, men ingen blir arresterte.