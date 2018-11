Melder seg ut av MDG

Sondre Båtstrand går av som gruppeleiar for Miljøpartiet Dei Grøne i bystyret i Bergen. Samstundes melder han seg ut av partiet og blir uavhengig representant i bystyret. – Det har over tid vore svært krevjande å vera gruppeleiar for bystyregruppa. MDG har endra seg mykje sidan eg melde meg inn for 18 år sidan, seier Båtstrand.