Melder seg ut av Destinasjon Voss

Fleischer`s Hotel på Voss melder seg ut av Destinasjon Voss, skriver Avisa Hordaland. Medlemmene må betale tre prosent av omsetningen til selskapet, og Alette Hjelmeland sier til avisen at de nå føler at de har betalt for en nedgang i antall romdøgn. Daglig leder i Destinasjon Voss, Mona Haugland Hellesnes sier det er trist at ingen av sentrumshotellene nå er med i dette samarbeidet.