Melder ikke NDLA til Økokrim

Sogn og Fjordane fylkesting behandlet tirsdag saken om NDLA, det fylkeskommunale læremiddelselskapet som ifølge Deloitte brøt loven i forbindelse med kontrakter med en leverandør. – Vi som offentlig eier kan ikke sitte stille, sa Marita Aarvik (bildet) i Frp, som foreslo at fylket meldte seg ut av NDLA, og sendte saken til Økokrim, slik Aust-Agder og Telemark har gjort. Forslagene fikk henholdsvis kun to og ni stemmer, mens flertallet sluttet seg til vedtaket fra kontrollutvalget i Hordaland (ekstern lenke) om å be NDLA rydde opp i innkjøps- og varslingsrutinene sine.