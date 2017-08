Melde rasisme – saka lagt bort

Natt til 22. juli skal ei kvinne ha slått og teke kvelartak på Sharif Nidal, og kalt han «jævla utlending», under ein krangel i Bergen sentrum. Mennene melde saka og gav ein video til politiet, men no er saka lagt bort. Politiadvokat Kristoffer Sundt Rosenlund seier politiet prioriterer rasismesaker, men: – Det er ikkje straffbart å gi uttrykk for at ein mislikar utlendingar eller at ein er rasist. Han har forståeleg nok reagert på kvinnene sine utsegner, men utsegnene åleine er ikkje straffbare.