Meir ruskøyring i Fjell

Klokka 04.11 blei ein mann stoppa i Skergardsvegen/Langebakken i Fjell. Mannen er ca. 20 år og er mistenkt for ruskøyring. Klokka 23.39 mistenkte politiet ein mann i 30-åra for ruskøyring i same kommune.