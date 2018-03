Meir miljøvenlege kunstgrasbanar

Bergen kommune vil ha slutt på bruk av gummikuler på kunstgrasbanar. Idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen la i dag fram ein plan for korleis dei skal gjere kunstgrasbanane meir miljøvenlege. Her er nokre av tiltaka:

• Teste ut miljøvenlege alternativ som kork.

• Høgare murar rundt banane og filter i dreneringskummar.

• Årleg pris til idrettslaget som gjer mest for å hindre at kulene kjem på avvege.