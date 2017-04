Meiner UiB braut mållova – gav nynorskbrukarar bokmålskort

Studenten på Universitetet i Bergen fekk fyrst eit semesterkort på bokmål, og då han spurde igjen, fekk han eit nytt. Håkon Remøy har bedt om å få dokument og meldingar på nynorsk, noko som alle statlege etatar og institusjonar må ta omsyn til.

– Det var overraskande å sjå at kortet var på bokmål, og då eg bestilte på nytt, kom det på bokmål då òg. Eg melde frå til UiB, og det viste seg at alle hadde fått semesterkorta på bokmål, seier Remøy.

Brot på mållova

Språkrådet fortel at dei ofte får meldingar om at styresmaktene ikkje kommuniserer med innbyggjarar på deira målform.

– Det er ikkje uvanleg at folk ikkje får kommunikasjon frå staten på den målforma dei har bedt om, seier seksjonssjef Kristin Solbjør i Språkrådet.

Ho meiner det er eit brot på mållova, då staten er pliktig til å kommunisere med folk på den målforma dei sjølv har valt.

– Det svekker dei språklege rettane til nynorskbrukarar. Det er viktig at alle som jobbar i det offentlege tenker på at dette ikkje berre er eit slitsamt krav dei har over seg, men at det handlar om rettane til folk, seier Solbjør.

Ein oversikt utarbeida av Språkrådet syner at statlege nettstadar berre nytta nynorsk i 14,8 prosent av høva i 2015.

Tidlegare har det vore fleire saker der styresmaktene ikkje har gitt dokument på riktig målform. For eksempel nekta Jens Brekke i Vik å betala bota si før han fekk den på nynorsk.

Fryktar nynorsk-flukt

Håkon Remøy fryktar at nynorskbrukarar går over til å bruke bokmål når styresmaktene ikkje leverer dokument på riktig målform.

– For nokon kan det vere ein konsekvens at dei byter til bokmål, fordi det var det dei fekk dytta på seg. Då er det ekstra viktig at så små ting som eit semesterkort kjem på nynorsk dersom ein ber om det, seier han.

– Nynorskbrukarar fortener å sjå språket deira, og ikkje berre bokmål fordi det er enklast for nokon, seier Remøy.

Var teknisk feil

Universitetet i Bergen seier at ein teknisk feil var årsaka til at alle semesterkorta kom på bokmål.

– Det er ein veldig beklageleg feil som har oppstått, og som vi ikkje har vore oppmerksam på, seier viserektor ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal.

Feilen er no retta.

– Når ein får dokument på feil målform, så er det veldig viktig og bra for oss at vi får tilbakemelding, slik at vi kan rette feilen umiddelbart, seier Samdal.