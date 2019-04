Meiner mange kommunar «stel» frå fattige barnefamiliar

Å rekne barnetrygda som inntekt gjer at eit stort fleirtal av norske kommunar sparar til saman 490 millionar kroner i reduserte utgifter til sosialstønad, syner tal frå Statistisk sentralbyrå.

– Mange kommunar sørgar for at den einaste gruppa som ikkje får glede av barnetrygda, er dei aller fattigaste familiane som treng det mest. Det er djupt urimeleg og urettvist, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Han meiner innbyggjarar i alle kommunar bør utfordra lokalpartia på dette i kommunevalet til hausten.

KOMMUNAR SPARER: Eit stort fleirtal av norske kommunar reknar barnetrygda som inntekt når dei fastset sosialstønad. Foto: ILLUSTRASJON: KUZMA/COLOURBOX.COM

– Urimeleg

Barnetrygda har i om lag 20 år stått uendra på 970 kroner i månaden. Men 1. mars i år auka den med 84 kroner, til 1054 kroner.

Etne kommune i Hordaland er blant dei mange som reduserer sosialstønaden for familiar som har barnetrygd.

Men ordførar Siri Klokkerstuen (Ap) meiner fattige familiar burde fått behalda barnetrygda.

– Det er jo ingen andre som har behovsprøvd barnetrygd enn dei som er knytt til sosialhjelp. Det er merkelege greier å ramma dei med vanskelegaste livsvilkår, meiner ho.

– Kvifor har Etne då ein praksis du meiner er feil?

VISSTE IKKJE: Ordførar Siri Klokkerstuen i Etne vart overraska over at kommunen hadde byrja å redusera sosialstøtta til dei som mottar barnetrygd. Foto: Tale Hauso / NRK

– På eitt eller anna tidspunkt for eit par år sidan må endringa ha lege inne i eit politisk vedtak utan at me var heilt vakne på det. Me vart merksame på det i fjor haust.

Arbeidarpartiet prøvde å endra dette men fekk ikkje fleirtalet med seg.

– Blir valkamptema

Askøy kommune i same fylke har slutta å redusera sosialstønaden for familiar som har barnetrygd. Varaordførar Bård Espelid frå partiet Askøylisten seier det var brei politisk semje om det i kommunen.

Men dei siste åra har kommunen fått svært dårleg råd, særleg fordi dei fjerna eigedomsskatten. Derfor kan eitt tiltak bli at barnetrygda igjen blir trekt frå.

– Det kan bli eit viktig tema i valkampen om ein skal finansiera bortfallet av eigedomsskatt med å redusera ordningane til dei innbyggjarane som treng kommunens tenester mest, seier Espelid.

KOMMUNEØKONOMI: Varaordførar Bård Espelid i Askøy trur lokalvalet kan komma til å handla om å ta barnetrygda frå mottakarar av sosialhjelp. Foto: Askøy kommune

– SV gadd ikkje ta tak

– Det er symbolpolitikk frå SV, og eit forslag dei ikkje gadd å ta tak i då dei sat i regjering sjølv, svarar Erlend Wiborg (Frp) i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Han meiner utspelet frå Lysbakken ikkje vil hjelpa dei som treng hjelpa mest.

– Det er feil å tru at alle menneske treng akkurat same hjelp. Menneske er ulike, bustadprisane er ulike. Nokre har mange born, nokon har få, og då må ein vurdera alt dette ut frå den enkelte sin totalsituasjon.

– Tar kommunane 490 millionar kroner frå dei fattigaste barnefamiliane i landet?

– På ingen måte. Det blir alt for enkelt å seia at nokre inntekter skal telje med og andre ikkje. Staten har tilrådde satsar til kommunane, der dei med barn har høgare tilrådd støttenivå.

Wiborg avviser at fattige familiar er dei einaste som ikkje får glede av at barnetrygda auka 1. mars.