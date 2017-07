Medisin på topp

Over 8.300 søkere får tilbud om studieplass ved UiB til høsten. Profesjonsutdanninger innen medisin og psykologi er blant utdanningene der du må ha høyest poenggrense for å komme inn. Medisinstudiet i Bergen har den fjerde høyeste poenggrensen i hele Norge med 66,4 for å komme inn på ordinær kvote.