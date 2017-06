Anmeldelsen til Spesialenheten kommer etter at politiet mandag gikk ut og fortalte om pågripelsen av en 48 år gammel mann som er siktet for å ha drept konen (42) i Åsane i Bergen i april.

«Etter at det mandag ble offentliggjort at en mann var pågrepet og skulle fremstilles for fengsling, siktet for drap, ble detaljert informasjon fra etterforskningen publisert i VG og andre medier», heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt onsdag morgen.

«Fengslingssaken gikk for lukkede dører og saken var begrenset i våre systemer», påpeker politiet.

– Taushetsbelagt informasjon fra egne systemer

– Det er et alvorlig skritt for oss å gå til anmeldelse til Spesialenheten, men i denne saken ser det ut som informasjon fra en pågående drapsetterforskning har kommet journalister i hende, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese til NRK.

– UVANLIG: – Dette er heldigvis ikke så vanlig. Vi behandler mange straffesaker i løpet av et år, med mye taushetsbelagt informasjon, sier visepolitimester Ida Melbo Øystese. Foto: Vest politidistrikt

Politiet mener det er taushetsbelagt informasjon fra deres egne systemer som kan ha kommet ut.

Det skal blant annet dreie seg om opplysninger om at den siktede mannen i forkant av dødsfallet skal ha forhøyet konens livsforsikring, og at det skal ha blitt funnet spor av sovemedisiner i kvinnens blodprøver.

Politiadvokat Ørjan Ogne uttalte tirsdag til BA at det er «svært ødeleggende for etterforskningen» at sensitiv informasjon blir spredd. Også 48-åringens forsvarer Erik Johan Mjelde har reagert kraftig på at opplysningene har kommet ut.

– Det er svært vanskelig ikke å kunne imøtegå alt det som det skrives om. Det er svært mye jeg kunne tenke meg å si. Men jeg er bundet av taushetsplikten, som også politiet er, har han uttalt til BT.

Skjermer opplysningene internt

– Vi ser svært alvorlig på dette. Konsekvensene av lekkasjer i en drapsetterforskning er veldig alvorlige, både for de involverte og for rettssikkerheten, sier visepolitimester Øystese.

Hun sier Vest politidistrikt allerede har gjort interne tiltak for å hindre at flere opplysninger fra sakskomplekset lekker ut.

– Vi har iverksatt ytterligere tiltak for å skjerme saken, sier Øystese, som også forteller at de vil gjennomgå rutinene for å hindre at noe lignende kan skje igjen.

Visepolitimesteren medgir at det er tøft å be Spesialenheten etterforske egne ansatte for å ha lekket til media.

– Det er krevende for en arbeidsgiver å sende en sånn sak til Spesialenheten, men etter en grundig vurdering har vi kommet til at dette er helt nødvendig for å sikre tilliten til politiets arbeid, sier Øystese.

«Vi håper videre etterforskning gjør det mulig å spore opprinnelsen til lekkasjen», sier visepolitimesteren i pressemeldingen.

VG skeptisk til «kildejakten»

VGs publisering av opplysninger fra drapssaken er altså nevnt spesifikt i politiets pressemelding.

– SKEPTISK: – Kildejakt kan skremme folk fra å ta kontakt med media, sier redaktør Gard Steiro i VG. Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Vi gir ingen kommentarer om hvor våre opplysninger kommer fra, men helt generelt har vi prinsipielle innvendinger. Det er viktig at folk, også i politiet, kan snakke med media uten å bli utsatt for kildejakt, sier redaktør Gard Steiro.

– Hver gang det startes en kildejakt så kan det skremme folk fra å ta kontakt med media i andre saker. Derfor er vi generelt skeptiske til dette, sier Steiro.