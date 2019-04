Med løs last på taket og én hånd på rattet kjører bilisten mot møtende trafikk i 70-sonen

– Først reagerte jeg på at lasten vinglet. Da jeg så at platen ble holdt fast med én hånd gjennom vinduet, fikk jeg sjokk, sier Camilla Holm Osberg.

Tidligere denne uken var hun passasjer i bilen bak da de fikk øye på den mildt sagt provisoriske lastesikringen på bilen som kjørte mellom Flatøy og Frekhaug nord for Bergen.

Mens flere biler kom imot i 70-sonen, blafret platen på taket. Ett sterkt vindkast, og platen kunne ha havnet gjennom frontruten på en møtende bil, sier Osberg.

I tillegg er altså én av sjåførens hender borte fra rattet.

– Dette er ikke greit. Du utsetter andre for fare. Jeg håper andre kan se dette, og tenke seg om, sier Osberg.

TEIPET FAST: Denne sjåføren ble stoppet på E6 i Son på Østlandet tidligere denne uken. Eskene var teipet fast ved hjelp av plastteip. Foto: Politiet

UP-sjefen: – Kan gi kraftig reaksjon

Påsken er for mange også høytid for flytting og rydding. Men hvis lasten ikke sikres godt nok, kan det få alvorlige konsekvenser.

Tidligere denne uken anmeldte politiet i Østfold en sjåfør som hadde teipet tunge esker på taket av bilen.

Onsdag kveld meldte Sør-Vest politidistrikt om en fører som kjørte med bakdøren åpen, mens en person lå bak i bilen og holdt fast i et flyttelass. Også dette ble anmeldt.

Utrykningspolitiet (UP) er ikke begeistret for at medtrafikanter utsettes for fare på denne måten.

– Det er ikke alle brudd på trafikkreglene som bør meldes til politiet. Men slike tilfeller bør absolutt meldes inn, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Han ber folk kontakte lokalt politi i slike saker.

– Fra tid til annen opplever vi folk som har rare måter å sikre lasten på. Mange av sakene ender med anmeldelse og en kraftig reaksjon, sier Karlsen.

KAN BLI ANMELDT: – Det skjer ikke så ofte, men fra tid til annen opplever vi folk som har rare måter å sikre lasten på. Mange av de sakene ender med en anmeldelse og en kraftig reaksjon, sier UP-sjef Runar Karlsen. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– På grensen til tragisk

UP hadde også en nedslående påskestart på andre måter.

Over 500 bilister fikk nemlig bøter, og flere ble fratatt førerkortet, i løpet av onsdagens påskeutfart på Sør-, Øst- og Vestlandet, skriver NTB.

I Agder og Rogaland ble 101 tatt i fartskontroller, skriver Fædrelandsvennen.

– Det er på grensen til det tragiske. Vi har gått tungt ut i det som er av mediene og sagt at vi kommer til å være på E39 og på riksvei 9, og så får vi disse tallene. Jeg blir både nedstemt og trist, sier distriktsleder Øystein Krogstad i Utrykningspolitiet Sør-Øst.

I UP-region Vest ble hele 399 tatt med for høy fart, og elleve mistet lappen. Det er en kraftig økning fra onsdagen i fjorårets påskeuke, skriver Stavanger Aftenblad.

Høyeste hastighet holdt en 18 år gammel mann. Bilen hans ble målt til 137 km/t i 80-sonen på Romarheim i Nordhordland.

