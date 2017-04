MDG ut mot kjør sakte-aksjonen

Arild Hermstad, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland, kaller kjør sakte-aksjonen i Bergen onsdag uforsvarlig. – Yrkessjåførene må bruke sine demokratiske rettigheter slik som andre lobbygrupper, sier Hermstad, og peker på at bompenger er viktig for utbygging av moderne infrastruktur. – Bompenger er også viktig for å regulere persontrafikken, slik at det blir mindre kø. Det sparer næringen for store kostnader, sier Hermstad.