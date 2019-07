Cruisegjestene fortsetter å strømme til Bergen. I løpet av 2019 vil over 600.000 cruiseturister ha gått i land i Vestlandets hovedstad, ifølge Bergen havn. Bergen er den største cruisehavnen i Norge og hadde 332 cruiseanløp i fjor.

I flere år har bergenspolitikerne diskutert hvordan man skal få ned de store utslippene fra cruiseskipene. Nå går Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Bergen til angrep på de andre miljøpartiene og etterlyser tøffere tiltak.

Miljøversting

– Flere og flere partier snakker om å begrense cruisetrafikken, men det er lite som gjøres. Vi er bekymret for at vinduet nå er i ferd med å lukkes nok en gang for å gjøre noe ordentlig med cruiseindustrien, sier MDGs førstekandidat Thor Haakon Bakke.

Han mener regjeringspartiet Venstre, som også har klimabyråden i Bergen, mangler virkemidler for å begrense veksten i cruisetrafikken og utslippene som følger med.

Ifølge en studie fra den europeiske organisasjonen Transport & Environment er utslippene fra helseskadelig svoveldioksid fra cruisebåtene fem ganger så høye som fra all annen skipstrafikk her til lands.

ØKENDE TRAFIKK: I 2019 vil Bergen få besøk av over 600.000 cruisepassasjerer, og rundt 330 cruiseanløp. Foto: Atle Markeng / NRK

Mangler lovhjemmel

Ifølge havne- og farvannsloven har kommunen per i dag ikke anledning til å innføre et permanent tak på antall cruisepassasjerer per dag, men bystyret i Bergen har tidligere vedtatt en midlertidig, daglig maksgrense på 9000 passasjerer og tre cruiseskipsanløp.

Endringene vil tre i kraft fra og med neste år.



– Klimabyråden har i praksis ingen virkemidler til å begrense cruiseturismen. Da har miljøpartiet Venstre sviktet Bergen når de ikke klarer å levere på en havnelov som gir kommunen mulighet til å begrense cruisetrafikken. Dette er lite troverdig cruisepolitikk, sier Bakke.

– Vi har gått i front

Venstres klimabyråd i Bergen, Julie Andersland, avviser kritikken fra MDG.

– Det er urimelig å kritisere Venstre i denne saken. Venstre har sammen med resten av byrådet gått i front for å begrense både trengsel fra masseturismen og forurensning fra cruiseskip. Jeg kjenner ikke til noen annen kommune som har vedtatt et ønske om hvor mange passasjerer og skip vi vil tillate per dag, sier Andersland.

Klimabyråden legger til at Enova har gitt 50 millioner kroner til etablering av landstrøm til cruise i Bergen. Anlegget skal være klargjort i løpet av sommeren 2020.

– Dette vil redusere den lokale luftforurensningen betraktelig, sier Andersland.

URIMELIG: Klimabyråd Julie Andersland (V) mener MDG bommer i kritikken og sier partiet har gått i front for å begrense trengsel og forurensning fra cruisetrafikken. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Venstre åpnet cruisehavn

I Eid i Sogn og Fjordane, som slås sammen og endrer navn til Stad fra 2020, har Venstre-ordfører Alfred Bjørlo gått i bresjen for en ny cruisehavn som åpnet i mai, til blandede reaksjoner fra lokalbefolkningen.

Han fnyser av kritikken fra MDG i Bergen.

– 14 av de største havnene i Norge har gått sammen om å stille tøffe krav til cruisenæringen. MDG må slutte å prate og være med oss som faktisk gjør noe og som er i ferd med å omstille hele sjøfartsnæringen i grønn retning, sier Bjørlo.