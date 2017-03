MDG støtter fylkesmannen

Miljøpartiet de Grønne støtter fylkesmannens nei til «Zero Village» på Ådland i Bergen sør. – Nullutslippsboliger skal ikke bli en unnskyldning for enda en utbygging som øker biltrafikken og forurensningen i Bergen, sier gruppeleder Sondre Båtstrand til NRK. MDG og SV ble nedstemt da de ville be byrådet finne et annet område for utbyggingen.