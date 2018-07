Equinor kunngjorde i dag at de skal investere 7,8 milliarder kroner i Troll-feltet. Planen er å forlenge feltets levetid helt til 2050.

Til stede på pressekonferansen var Frps statssekretær fra Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

Hun skrøt stort av den videre satsingen på Troll-feltet, som skal forlenge feltets levetid helt til 2050.

– Norsk gass er ikke en del av problemet, men en del av løsningen, sa Tybring Gjedde, som mener Norge er i en særstilling når det gjelder å hjelpe Europa til å bli grønnere.

Troll-feltet Ekspandér faktaboks Troll-feltet er Norges største produsent av gass. Etter over 20 års produksjon er fortsatt om lag 65 prosent av gassen igjen.

Troll har også de siste fem årene vært det største oljeproduserende feltet på den norske kontinentalsokkelen.

Årlig energiproduksjon fra Troll-feltet tilsvarer tre ganger årlig norsk vannkraftproduksjon. Den årlige eksporten av gass til Europa utgjør 8 prosent av forbruket i EU.

Troll-feltet består av to reservoarer: Troll Vest og Troll Øst. Gassen i Troll Øst produseres fra Troll A-plattformen. Oljen i Troll Vest produseres fra Troll B- og Troll C-plattformene.

Troll eies og drives av Equinor (30,58 prosent – operatør), Petoro (56 prosent), Norske Shell (8,1 prosent), Total E & P Norge (3,69 prosent) og ConocoPhillips Skandinavia (1,62 prosent). (Kilde: NTB)

De Grønne ser rødt

Troll A plattformen driftes i dag med strøm fra land, noe som resulterer i det som Equinor beskriver som et rekordlavt CO₂-avtrykk.

Tybring‐Gjedde understreker at regjeringen kommer til å satse videre på olje- og gassindustrien.

– Det vi skal leve av etter oljen er mer olje, utvunnet på en anne måte.

Men satsingen - og regjeringens lovprising - går ikke hjem hos Miljøpartiet de grønne.

Statssekretær fra Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Å fortsette med investeringer på Troll-feltet er en veldig unødvendig risikosport, sier Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne.

Bastholm sier at verdiskapningen oljen har gitt Norge har vært viktig, men at energimarkedet i Europa stadig endrer seg. Hun tror markedet vil se veldig annerledes ut i 2050.

– Det er Europa som er markedet for norsk gass, og de ser etter ren energi. Det er det som er fremtiden. Det er også dette Norge bør satse på i stedet for olje og gass.

Sammenligner med Trump

Tidligere i sommer ga USAs president Donald Trump ordre om å forberede akutte virkemidler for å hindre at ulønnsomme kull- og atomkraftverk stenges ned. Tiltaket fikk mye kritikk.

Nå sammenligner MDG den nye investeringen i olje- og gassindustrien med Trumps forsvar av amerikansk kullproduksjon.

– Norge er det landet som oppfører seg som en vrang unge som fortsetter å reise til EU og insistere at akkurat vår olje og gass er veldig ren, og skal være fremtiden. Mens Europa er i ferd med å omstille til ren energi.

Hun mener Norge og Equinor er mer opptatt av å tjene penger enn å sikre bærekraftig velferd for landet.

MDG står fast ved at løsningen er fornybar energi, og at Norge burde være en forkjemper for å gjøre det mer tilgjengelig for Europa enn olje og gass.

– Vi må slutte å bruke penger på mer olje og gassutvinning som gjør at vi utsetter den omstillingen verden er nødt til å gå gjennom.

Frps statssekretær fra Olje- og energidepartementet, Ingvil Smines Tybring‐Gjedde og direktør for prosjektuviklingen ved Troll-feltet, Torger Rød. Foto: Christian Lura / NRK

– Positivt for klimaet

Professor emeritus i finans ved NHH, Tore Johnsen, er uenig med MDG.

– Inntil videre vil fornybar energi bety lite for norsk økonomi. Denne investeringen derimot, betyr veldig mye.

Han mener det som skal skje på Troll-feltet de neste årene både er positivt for norsk økonomi og for klimaet.

Fremover skal Troll-feltet utvinne gass fra Troll Vest. I de tidligere fasene har det blitt produsert gass fra Troll Øst og olje fra Troll Vest.

– Det er gass til kontinentet, i stedet for dårlig kull og olje.