MDG misbrukte partistøtte til å lage videoer i valgkampen

– Valgkampen ble en veldig stressende affære. Vi gikk for langt i hva vi støttet, sier gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Bergen, Sondre Båtstrand.

Da stortingsvalgkampen spisset seg til i fjor, valgte bystyregruppen i partiet å bruke partistøtten fra Bergen kommune til å betale for produksjonen av fire ulike nasjonale valgkampvideoer.

Det var bare et problem: Pengebruken var et klart brudd på kommunens reglement.

I reglementet for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper står det:

«Den økonomiske støtten til partigruppene etter dette reglementet skal kun brukes til å betjene bystyregruppen.»

Se en av valgkampvideoene her:

Meldte fra selv

I et brev datert 19. januar i år meldte Båtstrand selv fra om partiets pengebruk.

«Vi har hatt diskusjoner internt i gruppen om videoene, og har kommet frem til at disse ikke er i tråd med kravene i reglement for godtgjørelse til folkevalgte og partigrupper i Bergen».

Totalt ble det brukt 62.500 kroner til valgkampvideoene.

– Vi har egentlig brukt penger på stortingsvalgkamp. Det skal ikke støtten til bystyregruppen gå til, sier Båtstrand.

– Hadde trolig sluppet unna

Årlig betaler Bergen kommune ut over ti millioner kroner i støtte til bystyrepartiene. Ordningen er basert på tillit, og bystyredirektør Roar Kristiansen vedgår at MDG trolig hadde sluppet unna med misbruket om partiet ikke selv hadde sagt ifra.

– Jeg vil ikke tro at vi hadde fanget det opp uten at partiet selv meldte ifra, sier Kristiansen.

– Vil det si at dere ikke vet om andre partiet har gjort det samme?

– Vi vet ikke, men vi legger til grunn at dette brukes til bystyregruppene.

– ALVORLIG: Bystyredirektør Roar Kristiansen ser alvorlig på pengebruken, og forteller NRK at regelverket skal presiseres etter glippen ble oppdaget. Foto: Sølve Rydland / NRK

Kristiansen sier han ser alvorlig på at penger ble brukt på andre formål enn bystyrearbeid.

– Fordi offentlige midler som skal gå til bystyrearbeid og det er udiskutabelt. Vi skal gå gjennom og spesifisere retningslinjene, sier Kristiansen.

Må betale tilbake pengene

For MDG kommer pengesmellen på toppen av andre problem. I mars ble bystyregruppen til partiet halvert, etter at to bystyrerepresentanter og to vararepresentanter meldte seg ut av partiet.

I går vedtok Forretningsutvalget i Bergen kommune at MDG skal betale tilbake pengene partiet har brukt på videoene.

– Det er klart det er surt, men det er helt riktig. Vi aksepterer det, sier Båtstrand.

Men gruppelederen mener at det er et paradoks at pengebruken neppe hadde blitt oppdaget hvis partiet ikke selv sa ifra.

– Det er mulig å omgå regelverket. At det nå kommer presiseringer som tydeliggjøre dette, synes vi er positivt, sier Båtstrand.