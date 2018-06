MDG-exit gir reint fleirtal

Tom Sverre Tomren sin overgang frå Miljøpartiet dei Grøne til Kristeleg Folkeparti gjer at Arbeidarpartiet, Senterpartiet og KrF no har reint fleirtal i fylkestinget og fylkesutvalet. Etter valet i 2015 har dei tre koalisjonspartia vore avhengige av støtte frå ein av SV sine representantar for å ha fleirtal. No har dei altså fleirtal åleine.