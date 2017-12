MDG avgjør Bybanens driftsfremtid

I neste uke avgjør Hordaland fylkesting om Bybanen i Bergen fortsatt skal driftes av private, eller om fylkeskommunen skal ta over. Ap, Sp, SV og Rødt mangler én stemme for å få flertall for offentlig drift, fordi KrF har gått sammen med Venstre, Høyre og Frp om fortsatt konkurranseutlysning. Dermed blir MDGs tre stemmer avgjørende. Natalia Golis fra MDG vil ikke avsløre hva de går for. – Vi har en intern prosess på gang, og vil ha den helt frem til fylkestinget, sier Golis.