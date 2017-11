Måtte svarar for direktørveksten

Byrådsleiar Harald Schjelderup måtte i bystyret onsdag svara for at talet på direktørar i kommunen har auka frå under 20 til 32 på to år. På spørsmål frå Hilde Onarheim (H) og Rune Bakervik (Ap) forklarte byrådsleiaren veksten med at kommunen har ønska lik praksis for titlar i kvinne- og mannsdominerte delar av kommunen.