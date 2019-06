Måtte slukke forlatte bål

Brannvesenet har i løpet av natten fått en rekke meldinger om forlatte St. Hans-bål over hele fylket. Flere steder har de ringt og bedt folk slukke bålene selv. Men tre steder – i Arna, i Fyllingsdalen og i Sund – rykket brannvesenet ut for å slukke selv. Bålene har ikke skapt noen farlige situasjoner, men mye røyk har vært til sjenanse for folk.