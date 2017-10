Måtte få hjelp på Danmarks plass

Politiet måtte rykke ut og hjelpe da en varebil fikk problemer i sørgående retning på Danmarks plass i ettermiddag i 12.30-tiden. Statens vegvesen opplyser til NRK at en bilberger har fått fjernet bilen like før klokken 13.0 og at det oppsto noe køer for det.