Høsten 2017 åpnet statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den nye flyplassterminalen på Flesland med pomp og prakt.

Men et hus som sto på planområdet truet lenge med å forsinke hele terminalen.

Lønningen lystgård ble bygget på 1700-tallet, og fylkeskonservatoren var tidlig klar på at kulturminnet av nasjonal verdi ikke kunne flyttes før man hadde en grundig plan for prosessen.

I 2013 ble bygget midlertidig fredet. Dermed måtte Avinor demontere huset, som de selv eier, senere i byggeprosessen enn opprinnelig planlagt.

– Huset sto i veien for utvidelsen, og det var kritisk å få flyttet det for å kunne bygge ny terminal. Vi hadde ingen alternativer, sier lufthavnsjef Aslak Sverdrup i Avinor.

NY PLASSERING: Slik ser Lønningen lystgård ut i dag, etter å ha blitt flyttet fra Flesland til Milde. Opprinnelig ble huset brukt til rekreasjon av rikfolk fra byen, den gangen Flesland var «​​på landet»​​​​​​​. Det er nå også bygget nye toaletter, som skal gjøre Botanisk hage mer tilgjengelig. Foto: Åge Algerøy / NRK

Dobbelt så dyrt som planlagt

Avinor vurderte private kjøpere, men inngikk i 2015 en avtale med Universitetet i Bergen (UiB) om å flytte hele huset til Botanisk hage på Milde.

Nå er prosessen fullført – til en langt dyrere penge enn Avinor regnet med. De første overslagene viste at demonteringen, flyttingen og gjenoppbyggingen skulle koste vel 20 millioner kroner til sammen.

Det endelige sluttoppgjøret er ikke klart, men Sverdrup forteller at summen lander på det dobbelte – rundt 46 millioner kroner.

– Vi regnet med at det skulle koste mindre. Det er mye penger, men det er også et utrolig krevende og komplisert arbeid når en skal gjøre dette på en skikkelig måte, sier Sverdrup.

HAGELABYRINT: – Gartnerne har vært imponerende dyktige. Vi har planer om å stenge noen av veiene, slik at den blir kjempevanskelig å komme seg ut av, forteller labyrintarkitekt Hans Zanna Munthe-Kaas. Foto: Åge Algerøy / NRK

– Skal bli en storstue for UiB

Gjenreisingen har vært den dyreste delen av prosessen. Huset ble gjenoppbygget én gang hos tømrerfirmaet, for å se hvilke materialer som kunne brukes. Så ble det demontert igjen, flyttet til Milde, og gjenreist på nytt.

Avinor gir bygget til UiB, som også har fått anlagt en hagelabyrint utenfor. Den er nesten unik i sitt slag; Stange Gjestegård i Re har den andre kjente hagelabyrinten i Norge.

Søndag er det offisiell gjenåpning av lystgården, med UiB-rektor Dag Rune Olsen og Sverdrup til stede.

UiB har ventet lenge, og jubler over at multimilliongaven endelig er på plass.

– Det er egentlig litt surrealistisk at det endelig er her. Det skal bli en storstue for UiB, og et sted der vi kan lære bort all den kunnskapen vi har om planter og mat og liv og mennesker, sier Heidi Lie Andersen, førsteamanuensis i botanikk ved UiB.

– Fantastisk håndverk

– Huset er i mye bedre stand nå, enn før det ble demontert, sier Sverdrup.

Før demonteringen ble hver lille del av bygget og hagen målt og merket, slik at det kunne gjenreises helt nøyaktig.

– Det er et arbeid som har tatt ganske lang tid, men det er gjort fantastisk imponerende håndverk, sier flyplassjefen.

Nye Bergen lufthavn Flesland Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK Ekspandér faktaboks Åpnet 17. august 2017.

Har kapasitet til 7,5 millioner passasjerer i løpet av et år.

Har en kostnadsramme på 3,6 milliarder kroner.

Totalt antall utganger: 15 (6 nye og 9 fra eksisterende terminal).

Totalt antall flyoppstillingsplasser: 32 (inkludert 17 fjernoppstillingsplasser). Kilde: Avinor