Matsentralen-sjef anmeldt for grovt underslag

Daglig leder av Matsentralen i Bergen, Olav Berg, er politianmeldt for grovt underslag, skriver Bergens Tidende.

Bakgrunnen er ifølge avisen at Berg har overført 800.000 kroner fra Matsentralen sin bankkonto til seg selv.

Det hele ble avslørt i forrige uke, da banken meldte fra til organisasjonen om det de mente var mistenkelige overføringer.

– Alt er min skyld. Jeg har ingen å skylde på, sier Berg selv til avisen.

Internettspill

Han sier at pengene er tapt på internettspill, og at han er lei seg for hva han har gjort.

– Vi må gå ut med dette offentlig, fordi vi er avhengig av at folk har tillit til oss, sier styreleder Arne Liljedahl Lynngård til avisen.

Berg er avskjediget fra stillingen sin som daglig leder.

Samler inn overskuddsmat

Matsentralen er en organisasjon som samler inn overskuddsmat fra butikker matvareleverandører. Maten gis videre til andre organisasjoner, som distribuerer den til vanskeligstilte.

Hensikten med konseptet er ifølge organisasjonens nettsider å både bekjempe matsvinn og hjelpe mennesker som trenger det.

Matsentralen drives ved hjelp av pengegaver og frivillig arbeid. Avdelingen i Bergen ble stiftet av Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors, Bergen Røde Kors og Robin Hood Huset, og startet opp for rundt ett år siden.