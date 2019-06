Maskert mann fanget på video mens han skrur ut hjulmuttere på parkert Tesla

– Det kunne gått virkelig galt. Hadde jeg kommet opp i fart, ville dekkene flydd av og bilen kunne truffet andre langs veien og potensielt drept folk, sier Kees Ihlhaug, lege på Sotra og Tesla-eier.

– Kjente at noe var rart

Ihlhaug hadde parkert bilen på en parkeringsplass i Lilandsveien nær Bergen lufthavn Flesland. Da han kom hjem 2. pinsedag og startet opp bilen, merket han fort at noe var galt.

– Jeg kjørte noen meter og kjente at noe var rart. I speilet så jeg at bakhjulet holdt på å falle av, forteller han.

Da han undersøkte hjulene, så han at fire av fem muttere var skrudd ut fra hjulene på venstre side. Den siste av mutterne var veldig løs.

– Det er utrolig kjedelig. Jeg hadde ikke trodd at dette kunne skje i Norge, sier Ihlhaug.

Har videokamera på bilen

Ihlhaug fikk hjelp fra et dekkfirma som reiste opp med nye muttere slik at han kunne kjøre videre. Da han kom hjem sjekket han videokameraene som er festet bak på begge sider av bilen.

Videoen, som NRK har fått tillatelse til å gjengi, viser en maskert mann med skyggelue som skrur ut muttere fra hjulene.

– Videosystemet fungerer slik at langlysene slår seg på og det kommer opp på skjermen at kameraene filmer. Jeg går utifra at det var noen som ville stjele felgene, sier Ihlhaug.

– Stort skadepotensial

Politiet ble kontaktet om saken, og patruljen som gjorde undersøkelser på Liland anmeldte selv saken. De stadfester at muttere var tatt av hjulene.

Seksjonsleder Kristine Pettersen ved Bergen sør politidistrikt sier at det kunne gått veldig gale.

– Det er alvorlig når noen tukler med hjulene på en bil. Det er selvfølgelig ikke trygt å kjøre når fire av fem muttere er skrudd ut. Skadepotensialet er stort dersom sjåføren ikke hadde vært årvåken, sier hun.

Ikke rapportert om liknende hendelser

Det finnes ikke overvåkingskameraer fra parkeringsplassen, og politiet har til gode å se bildene fra Ihlhaugs bil. De har ikke startet etterforskning ennå.

Tidligere har det ikke vært rapportert om problemer på parkeringsplassen. Pettersen har heller ikke hørt om lignende saker.

– Jeg kjenner ikke til lignende tilfeller. Det er også lite anmeldelser fra dette stedet, sier hun.