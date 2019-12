Eit år etter forliset til KNM «Helge Ingstad» har Sjøforsvaret fått nok eit problem, denne gong med det største og nyaste skipet i flåten. KNM «Maud» kosta 2,2 milliardar kroner og vart høgtidleg døypt ved Festningskaien i Bergen i mai. Men etter at det er avdekka fleire avvik, har skipet fått seglingsforbod.

Leiaren i utanriks- og forsvarskomitéen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), er fartøyets gudmor. Ho skriv til NRK at det er «åpenbart veldig skuffende» at skipet må leggast til kai etter berre fem månader.

Ho meiner situasjonen også er eit politisk ansvar for forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Huitfeldt vil følgje opp saka på Stortinget.

SKUFFA: Skipets gudmor Anniken Huitfeldt (Ap) vil ta opp seglingsforbodet i Stortinget. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flaggskip

Det 181 meter lange logistikkskipet KNM «Maud» er 50 meter lengre enn fregattane. Det skal brukast til å levere forsyningar til andre fartøy i Sjøforsvaret. Også allierte styrkar sine skip skal kunne få drivstoff, proviant og ammunisjon frå KNM «Maud» medan dei er i fart på ope hav.

Skipet kan frakte fleire helikopter og har plass til eit minisjukehus for 48 pasientar.

– Avvika har vorte avdekka i samband med at fartøyet måtte sertifiserast på nytt. Dei var av ein slik art at rådet er å leggje fartøyet til kai, seier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til Bergens Tidende.

Tryggingsselskapet DNV GL har gitt tilrådinga.

STØRST: KNM «Maud» (til v.) er Sjøforsvarets største skip, 50 meter lengre enn fregattane (til h.). Foto: Forsvaret / (Illustrasjon)

Vil ikkje la seg intervjue

Fredag skriv Herland at Forsvaret ser ingen dramatikk i at KNM «Maud» no ligg til kai til feila ved fartøyet er retta opp. Dei ønskjer ikkje å stille til intervju.

Det vil heller ikkje avdelinga Forsvarsmateriell Maritime Kapasiteter, som er ansvarleg for å skaffe og forvalte Sjøforsvarets fartøy og system. Kommunikasjonsansvarleg Elisabeth Sandberg seier det er Sjøforsvaret som eig fartøyet og er rett adressat for intervju.

Herland kommenterer likevel seglingsforbodet skriftleg. Ho skriv at det er avdekka nokre avvik som må utbetrast, og at avvik som kan påverke sikker seglas, har høgaste prioritet.

Kan segle viss krise

Skulle det oppstå ein krigs- eller krisesituasjon, kan skipet likevel bli sett i drift trass i seglingsforbodet.

Herland forklarer at garantien opp mot det koreanske verftet DSME gjekk ut i november.

I det første garantiåret har det vore viktig for Forsvaret å avdekke feil og manglar ved fartøyet, slik at verftet kan rette dei opp. Det er oppretta ei rekke garantisaker, ifølgje Herland.

TAR TO ÅR: Forsvaret arbeider nå intenst med å få fartøyet operativt så snart som mogeleg, ifølge kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret. Foto: Marius Vågenes Villanger / Sjøforsvaret

Teier om detaljar

Herland vil ikkje opplyse kor mange eller kva for avvik det er snakk om.

Men ifølgje ein rapport frå Forsvarets materielltilsyn som BT har fått innsyn i, handlar avvika om «materiellsikkerhetsmessige forhold».

Forsvarets eige tilsyn avdekte samtidig to avvik som er klassifiserte som «kategori 2». Det vil seie at dei kan «minske tryggleiksstandarden og muligens bringe materielltryggleiken i fare», ifølgje rapporten.

Forseinka fleire gonger

Då KNM «Maud» vart bestilt i 2013, var avtalen levering i september 2016.

I samband med skipsdåpen i mai sa nestkommanderande Rickard Salomonsen at KNM «Maud» ville vere klart til operativ leveranse, altså klar til reelle, militære oppdrag, sommaren 2020.

Denne tidsplanen sprekk no. Herland skriv til NRK at fartøyet skal vere tilgjengeleg for trening i løpet av andre kvartal 2020, og at det kan ta inntil to år frå leveransetidspunktet til fartøyet er fullt operativt med ei trena besetning.

Det betyr i så fall at KNM «Maud» kan vera fullt operativt først i februar 2021.

Truleg vil kostnadene ved landligge vere avgrensa. Herland påpeikar at kaileige og vakthald er ei ekstra utgift, men at driftsutgifter til drivstoff og løn samstundes vert korta ned.