Maren Mjelde vil ha VM-revansj i Bergen: – Tungt å tenke på det som skjedde

De norske damene var både dyktige og heldige under sommerens VM i Frankrike. Laget var ikke levnet de store sjansene på forhånd, men Martin Sjögrens utvalgte slo Nigeria, Sør-Korea og Australia før England stod på motsatt banehalvdel i kvartfinalen.

Der ble det 0-3 og bom stopp . Et tap som fortsatt ergrer de norske landslagsspillerne.

– Vi hadde et fantastisk mesterskap, men møtte en motstander som var litt bedre enn oss, sier landslagskaptein Maren Mjelde, som til daglig spiller i nettopp England, for Chelsea.

Neville: – Kampen mot Norge var vår beste

Tirsdag møtes de to lagene igjen til treningskamp på Brann Stadion i Bergen, en kamp som likevel har stor prestisje for begge lag. England er direkte kvalifisert som VM-arrangør og har ambisjoner om å gå helt til topps. Et tap mot Norge vil ikke se bra ut for landslagstrener Phil Neville.

– Det blir tøft. Kampen mot Norge i VM var vår beste i hele mesterskapet, og vi vet at de har veldig lyst å slå oss, sier den tidligere Manchester United- og Everton-profilen til NRK.

Maren Mjelde mener det norske landslaget har mer inne enn de fikk vist i Le Havre. Nå håper hun å få drahjelp fra hjembyen for å ta revansj i damenes første kamp på norsk jord etter VM.

Det er solgt åtte tusen billetter til kampen, som går på Brann Stadion i Bergen. Brann håper på rundt ti tusen tilskuere til storoppgjøret.

– Vi håper vi kan vise oss fra en bedre side denne gangen og sende England hjem med tap. Vi vil ha revansj. Selv om dette ikke er i et mesterskap, så hadde det vært godt å få gjort det så tidlig som mulig, sier kapteinen.

TENT: Minst åtte tusen bergensere kommer for å støtte Maren Mjelde og resten av landslaget på Brann stadion tirsdag. Foto: Paul Sigve Amundsen / NTB Scanpix

Gleder seg til å spille på «hjemmebane»

– Hva tenker du om å gjøre det hjemme i Bergen, med ti tusen på tribunene?

– Helt enormt. Som bergenser kan det nesten ikke bli bedre enn å få spille landskamp hjemme og på Brann Stadion. Jeg gleder meg veldig, sier Mjelde, som er oppvokst i bydelen Arna, på andre siden av Ulriken.

Sist et A-landslag spilte på Brann stadion var i 2014, da fotballjentene slo Hellas hele 6-0. Mjelde var med også da.

Denne gangen har hun selskap av tre andre bergensere i landslagstroppen: Kristine Minde (Wolfsburg), Vilde Bøe Risa (Kopparsberg/Göteborgs) og Amalie Vevle Eikeland (Sandviken).

Neville imponert over Brann-fansen

Phil Neville har også vært på Brann stadion før. I 2008 havnet han i begivenhetenes fokus under UEFA-cupkampen mellom Brann og Everton da en publikummer kastet en biljardkule mot Everton-keeper Tim Howard.

Det var Neville som plukket opp biljardkulen og ga den til dommeren. Brann fikk 77.000 kroner i bot av UEFA.

– Jeg husker aller best måten resten av publikum reagerte på. Folk ble flaue og sa klart fra at dette ikke var greit. De pekte til og med ut vedkommende. Imponerende! Norske fans er ikke hooligans, atmosfæren her er alltid god, sier landslagstreneren til NRK.