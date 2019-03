Manuell drift i fleire Hydro-anlegg

Cyber-angrepet mot Hydro gjer at verka i Årdal og Høyanger har gått over til manuell drift. På Husnes vil ikkje Hydro kommentere status, men viser til pressemeldinga som fortel at selskapet har skifta til manuell drift «så langt det er mogleg».