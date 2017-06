Manuell dirigering på Søfteland

Trafikken vert no dirigert på Søfteland, der ein bil har vore involvert i ei singelulukke. Bilbergar er no på staden. – Det er uvisst kva som har skjedd. Den mannlege føraren i 20-åra mista kontroll over bilen og trefte ein stolpe. Skadeomfanget er førebels ukjend, seier operasjonsleiar i politiet Terje Magnussen.