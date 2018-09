Mannskapet på fire reddet etter grunnstøting

Osfjord var på vei fra Brønnøysund til Kristiansund. Det var sterk vind i området da båten gikk på grunn. Båten begynte å ta inn vann, og sendte ut nødsignal.

Første melding om grunnstøtingen kom like etter klokken fem. Hovedredningssentralen koordinerte redningsaksjonen der en redningsskøyte og et helikopter ble sendt til stedet der frakteskipet stod på grunn.

Sterk vind fra vest

Redningsskøyten fra Fillan ankom først, men på grunn av sterk vind fra vest i området var det ikke mulig for dem å gjøre noe på stedet.

Evakueringen måtte i stedet skje med et helikopter fra Ørland. Like før klokken seks meldte

redningshelikopteret at det var framme og klargjorde for evakuering fra havaristen, og en knapp time senere var oppdraget fullført.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tatt til land

De fire fra Osfjord er nå tatt til land.

Kystverket overtar nå ansvaret for hva som skal skje videre med fartøyet. Redningsaksjon er avsluttet, skriver Hovedredningssentralen på Twitter.

Båten er bygget i Sønderborg i Danmark i 1967. Den brukes til frakt av blant annet sand og stein.