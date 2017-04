Mann varetektsfengslet for å ha startet Damsgård-brann

Mannen ble i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Grunnen til at politiet ba om fire uker for mannen, er at de frykter gjentakelse.

Den siktedes forsvarer, Kaj Wigum, bekrefter varetektsfengslingen, men sier at den siktede ikke erkjenner straffskyld.

– Saken er fremdeles under etterforskning og den siktede mannen er ikke avhørt enda, sier politiadvokat Linn Mari Søfteland Revheim.

Mannen som er siktet, var også i 2013 siktet for ildspåsettelse, forteller Revheim.

Den saken endte i påtaleunnlatelse, noe som betyr at mannen aldri ble tiltalt for forholdet.

Det var onsdag morgen at lokalene til Frydenbø Marine på Damsgård begynte å brenne. Brannen startet i et trappebygg, før det spredte seg til konstruksjonen av bygget.

Skader for en million

Brannvesenet måtte fjerne fasadeplater for å komme til brannen, noe som var utfordrende for mannskapene.

– Vi må på sett og vis demontere bygget for å komme til. Det krever store mannskaper og tar tid å utføre, sa innsatsleder Knut Milde i Bergen brannvesen onsdag.

Brannvesenet rykket ut med mannskaper fra tre brannstasjoner, inkludert to stigebiler.

– Det er store ytre skader på fasaden og trappehuset. En takstmann har beregnet skadene til mellom 800.000 kroner og én million, sier Frydenbø-eier Knut Herman Gjøvaag.

– Det største problemet er i toppetasjen, der det kom inn mest røyk. Deler av bygget kan foreløbig ikke brukes, sier han.