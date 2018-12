Mann utga seg for å være «Susanne» på nett – pågrepet i politifelle

Statsadvokat Kristine Herrebrøden har tatt ut tiltalen og skal føre saken i Bergen tingrett fra midten av mars neste år. Ti dager er satt av til saken.

– Tiltalen gjelder alvorlige overgrep som skal ha blitt begått mot barn både fysisk og på nettet.

Overgrepene skal ha blitt begått over lang tid mot mange barn i hele landet. Det skal ha pågått over en periode på fire år, opplyser Herrebrøden.

24-åringen utga seg for å være en ung jente ved navn Susanne. Mannen skal ha hentet bilder fra en jente og brukt dem til å opprette falske profiler på nett.

– Jenten ble senere identifisert og er nå en fornærmet i saken, sier Herrebrøden til NRK.

Saken er blitt etterforsket som del av bergenspolitiets store aksjon mot internettrelaterte barneovergrep, «Operasjon Dark Room».

Instruerte seksuell omgang via Skype

Mannen fra Bergen skal også ha fått to unge gutter til å ha seksuell omgang med hverandre via webkamera på Skype.

– Den tiltalte har instruert barna og i tillegg tatt stillbilder under skype-samtalen. Disse bildene er nå bevis i saken.

Statsadvokaten ser på tiltalen som alvorlig, og opplyser at dette er straffebrudd med høye strafferammer. Den mest alvorlige tiltaleposten har en strafferamme på ti år.

– Det er alvorlige forhold begått over lengre tid, med misbruk av en annen persons identitet for å få barn til å tro at man er i en chat med en ung jente.

Politimann utga seg som «14-åring» og pågrep mannen

Ifølge Herrebrøden har den tiltalte mannen blitt pågrepet flere ganger, og vært varetektsfengslet i to perioder.

I sommer ble 24-åringen pågrepet etter han ifølge tiltalen, hadde avtalt et møte med det han trodde var en 14 år gammel gutt på Damsgård hovedgård i Bergen.

Formålet skal ha vært å «ha seksuell omgang med barnet». Mannen skal imidlertid ha chattet med en voksen person, og vedkommende varslet politiet om det avtalte møtet.

Ved Damsgård hovedgård møtte dermed bergenseren en politimann, og ikke en tenåring. Mannen ble så pågrepet og er fortsatt varetektsfengslet.

Før denne pågripelsen hadde mannen vært på frifot fra 2017.

– Grunnet gjentakelsesfare vil mannen være varetektsfengslet frem til rettssaken starter i mars 2019, forteller Herrebrøden.

– Et økende samfunnsproblem

Statsadvokaten mener politiet har gjort et godt arbeid med å identifisere de fornærmede, på tross av at de bare hadde brukernavn og noen stillbilder å gå ut fra.

– Internett gjør det vanskeligere å finne identiteten til dem som begår kriminaliteten og dem som utsettes for kriminelle handlinger. Dette er et økende samfunnsproblem og forebyggende arbeid knyttet til blant annet nettvett hos barn og unge er et prioriteringsområde, avslutter Herrebrøden.