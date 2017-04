Mann truet med kniv

En mann i 20-årene er pågrepet, etter at han skal ha truet en person med en kniv på Sotra fredag kveld. Flere personer skal ha vært samlet i et hus sør på Sotra da det brøt ut en krangel som skal ha ført til at mannen begynte å true med kniv. Mannen ble pågrepet natt til lørdag, og politiet har beslaglagt flere kniver, skriver BT.