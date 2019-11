Mann tiltalt for drap på fetteren i Bergen

Ifølge tiltalen, ble Chataya påført flere knivstikk i overkroppen. 28-åringen ble påført omfattende skader, som gjorde at han døde av forblødning etter kort tid.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drap, men han erkjenner skyld for grov kroppsskade med døden til følge. Han forårsaket dødsfallet og har aldri bestridt det, men det går på forsettet som blir et tema under rettssaken, sier drapstiltaltes forsvarer, advokat Jørgen Riple, til VG.

Les også: Mann drepen i knivstikking i Bergen

TILTALTES FORSVARER: Jørgen Riple er advokat for 22-åringen. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Uoverensstemmelse

Til sammen 20 politifolk har arbeidet med saken. Politiet i Bergen har også fått bistand av Kripos i etterforskningen.

De to fetterne skal ha i utgangspunktet ha hatt et godt forhold, men dette skal ha endret seg. Sjalusi og et tidligere slagsmål skal ha stått sentralt i politiets etterforskning av saken.

– Det var ingen konflikt mellom min klient og avdøde. Det var et basketak som jeg oppfatter som ikke planlagt. Min klient var ikke klar over at avdøde skulle komme til stedet. Det var ingen konflikt mellom dem, sier Riple.

POLITIET PÅ DRAPSSTEDET: En video fra bensinstasjonen vil trolig bli vist under rettssaken i januar. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Har videoopptak

Totalt 12 personer ble pågrepet i etterkant av slagsmålet som førte til at Said Bassam Chataya døde. De fleste av dem ble raskt løslatt.

Politiet har sikret seg en overvåkingsvideo fra bensinstasjonen som viser knivstikkingen. Videoen blir trolig sentral nå saken kommer opp for Bergen tingrett i slutten av januar.

22-åringen er også tiltalt for trusler mot sin tidligere samboer og tre andre personer Noen av truslene skal ifølge tiltalen ha vært drapstrusler.

Ifølge forsvarer Jørgen Riple erkjenner 22-åringen heller ikke straffskyld for disse tiltalepunktene.

Les også: Sang selvskrevet låt for sin knivdrepte bror