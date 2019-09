Mann til sykehus etter arbeidsuhell

En mann er sendt til Haukeland sykehus for sjekk etter et arbeidsuhell på Equinor-raffineriet på Mongstad. Mannen skal ha fått en stålbøyle i hodet. Han hadde på seg verneutstyr, men ble sendt til sykehus for observasjon, ifølge Vest politidistrikt.