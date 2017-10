Mann til sjukehus etter vald

Like over klokka 23 i går fekk politiet melding om at ein mann var blitt «skamslått» på ei adresse i Os kommune. Mannen i 60-åra blei frakta til Haukeland med det som truleg er brotskader i andletet, seier operasjonsleiar Lars Geitle. Mannen som melde om valden, enda opp som mistenkt og vart arrestert. Mannen i 40-åra er sikta for kroppsskade.