Mann til legevakt etter ulykke

En av de tre mennene som kjørte i en lyktestolpe i Lyderhornveien i Bergen, er kjørt til legevakten for en sjekk. De andre er sjekket av helse på stedet. Skadeomfanget er ukjent og føreren har opplyst at han mistet kontroll over bilen etter en rundkjøring.