Mann tatt med tåregass på Sletten

Det var ifølge operasjonsleder i politiet, Eivind Hellesund, noen vektere på senteret som bortviste mannen fra senteret.

– De har sett at han hadde med seg en boks, og de gjorde det riktige ved å tilkalle politiet, sier Hellesund.



Hellesund sier at mannen er en kjenning av politiet og at boksen er tatt i beslag.

– Dette er ikke noe vi ønsker at sivilister skal ha, sier han.