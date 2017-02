Mann tatt med luftgevær og sverd

En person er satt i arresten, etter at han ble pågrepet med et sverd og et luftgevær på Fløyen. – Vi fikk et tips om at det så ut til at personen hadde et sverd og et luftgevær i en sekk. Det hadde vedkommende, og vi har derfor tatt ham med inn for å finne ut hva han skulle med gjenstandene, sier operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt. Personen er en kjenning av politiet.