Mann tatt for flere tyverier

En mann i 40-årene blir mandag fremstilt for varetektsfengsling, siktet for flere tilfeller av vinningskriminalitet. – Han er domfelt flere ganger tidligere og er nå tatt for flere tyverier av blant annet mobiler i juni. Vi mener det er fare for gjentagelse og ber derfor om fire ukers varetektsfengsling, sier politiadvokat Bernt Dahlsveen.