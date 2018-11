Mann slo ned 26-åring

En 46 år gammel mann er pågrepet og satt i arrest anmeldt for kroppsskade. 46-åringen slo ned en mann (26) på Torgallmenning. – Han har fått slått ut to tenner og er sendt til legevakten. Vi vet ikke foranledningen for hendelsen, sier operasjonsleder Terje Magnussen.