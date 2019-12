Mann siktet for voldtekt

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt mot en kvinne i Bergen. Mannen blir nå fremstilt for varetektsfengsling, skriver BT. Politiet har bedt om at saken må gå bak lukkede dører. Mannen nekter straffskyld og ber om å bli løslatt.